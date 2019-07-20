بحث التعاون بين شركة الخليج العربي للنفط وشركة فيروشتال الألمانية

العنوان_بنغازي

عقد عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج مسعود المشاي بمكتبه الخميس اجتماعاً مع المدير العام والمدير الإقليمي لشركة فيروشتال بحضور مدير إدارة العمليات المكلف فتحي البرغوثي.

وقد ناقش هذا الاجتماع مشروع معالجة المياه المصاحبة بمنطقة التعاقد (91) بحقل النافورة.

كما اجتمع عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والاتصالات عبد المطلب صالح آدم مع المدير العام والمدير الإقليمي لشركة فيروشتال، بحضور إبراهيم الغماري مدير إدارة الهندسة والإنشاءات، وطارق البكوش رئيس فريق تطوير الحقول .

وتطرق الاجتماع إلى الوضع الفني والمالي لمشروع استغلال الغاز J22 (السرير / مسلة)، ومشروع ربط آبار امتياز (م.ن.4) بحقل الحمادة، وخلص الاجتماع إلى وضع آلية عمل فاعلة وجادة لاستكمال مشروع استغلال الغاز J22، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع وفق العقد المبرم مع شركة فيروشتال.

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