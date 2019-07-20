أكاكوس للعمليات النفطية تعلق إمدادات النفط لمحطة أوباري الكهربية

المتوسط

أبلغت شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، الشركة العامة للكهرباء أنها ستضطر إلى تعليق إمدادات النفط الخام إلى محطة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن تعليق الإمدادات يأتي نتيجة لتوقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خط الأنابيب.

ويعمل المهندسون وموظفو الأمن بكل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية على استئناف الإنتاج، وذلك بهدف استئناف عمليات الإمداد في أقرب وقت ممكن.

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