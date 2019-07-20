وحدات الدعم المركزي تنضم لعملية تأمين سبها

قال آمر جهاز الدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية العقيد محمد رجب احميد، إن وحدات الدعم المركزي انضمت لعملية تأمين مدينة سبها.

وأضاف احميد في تصريح لقناتنا عقب لقائه بعميد المجلس البلدي سبها حامد الخيالي، أن وحدات الدعم المركزي ستعمل على حماية المؤسسات الحكومية في المدينة، إضافة إلى دعم جهاز البحث الجنائي والأمن الداخلي، وهو ما سيساعد على بسط الأمن بنسبة كبيرة في مدينة سبها.

من جهته دعا عميد المجلس البلدي سبها حامد الخيالي، المواطنين إلى ضرورة التعاون مع جميع الوحدات الأمنية العاملة في المدينة ضمن الخطة الجديدة، بما يساعد في القضاء على عصابات الحرابة والسطو المسلح.

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