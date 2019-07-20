صالح يناقش مع عميد جامعة عمر المختار أوضاع فروعها في درنة والقبة

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع عميد جامعة عمر المختار، عبدالمطلوب بوفروة، عددا من القضايا المهمة التي تمس الجامعة بفروعها في مدينتي درنة والقبة.

وأفاد مجلس النواب، بأن الاجتماع الذي عقد بحضور وكيل مساعد الجامعة، وعميد كلية الآداب والعلوم، ونقيب عام الجامعات الليبية بالحكومة المؤقتة، تطرق إلى ملف استكمال مشاريع مقرات الجامعة، وصيانة فرع درنة، وصرف مستحقات الموظفين، وأعضاء هيئة التدريس.

من جهته أكد المستشار عقيلة صالح، على ضرورة حلحلة كافة المشاكل التي تواجهها الجامعة، حفاظا على سير العملية التعليمية، وتقديرا لما يقوم به القائمون عليها من جهود تستحق الإشادة.

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