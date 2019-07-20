ميناء بنغازي يستقبل سفنا جديدة

كشفت الشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي عن دخول بعض السفن إلى الميناء، وبينت الشركة خلال تقريرها عن الأيام الماضية، حركة السفن الراسية على الرصيف.

وأوضحت البيانات دخول السفينة أويا ستار التابعة للوكيل الملاحي شركة النيل على الرصيف رقم 8 محملة ب17000 طن من الأسمنت السائب.

هذا ودخلت السفينة ليون التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا إلى الرصيف رقم 2 محملة 159 من الحاويات بالإضافة الى دخول السفينة كونت شيب ايكو التابعة للوكيل الملاحي البحر المتوسط على الرصيف رقم 3، محملة ب332 من الحاويات.

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