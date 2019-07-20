البعثة الأممية: نحاول تجنب التصعيد العسكري

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف، والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم.

وأهابت البعثة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، السبت، بجميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية، وذكّرتهم بعواقب مخالفة أحكامه.

يشار إلى أن عددا من محاور القتال في طرابلس شهدت، الجمعة، اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق، وتركز القتال في محيط اليرموك والخلة وطريق المطار.

ووفق آخر إحصائية أعلنتها منظمة الصحة العالمية في ليبيا، فقد ارتفعت حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 1093 قتيلا بينهم 106 مدنيين، و5752 مصابا بينهم 294 مدنيا، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من بيوتهم لوقوعها قرب مناطق الاشتباكات.

تعمل البعثة ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم. وهي تهيب بكل الأطراف احترام القانون الدولي الانساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية وتذكرهم بعواقب مخالفة احكامه pic.twitter.com/WFoOjCpG7K

— UNSMIL (@UNSMILibya) July 20, 2019

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