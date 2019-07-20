“حماية المدنيين” تجمع سلامة بالقائم بأعمال السفارة الأميركية

‫التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم السبت، في تونس، القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جاشوا هاريس.

وقالت البعثة في تغريدة بحسابها الرسمي في “تويتر”، إن الطرفين بحثا الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية، واتفقا على ضرورة حماية المدنيين والمنـشآت الاقتصادية والمدنية وأهمية العودة إلى المسار السياسي في أسرع وقت ممكن.

وكان سلامة أجرى عدة لقاءات الجمعة، مع عدد من السفراء الأجانب الموجودين في تونس، من بينهم سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا آلن بوجيا، حيث اتفقا على الاستمرار في دعم العملية السياسية وتكثيف الجهود لاحتواء النزاع القائم.

كما التقى سلامة سفير المملكة المتحدة مارتن رينولدز وبحث معه كيفية تخفيف الانقسام حول ليبيا وسبل العودة للعملية السياسية في أقرب وقت ممكن، مؤكدين ضرورة حماية المدنيين كأولوية قصوى.

واجتمع سلامة أيضا بالسفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين، واستعرض معها خلاصة جولته الخارجية الأخيرة، فيما أبدت سفيرة فرنسا دعم بلادها لجهود تقريب وجهات النظر خارجيا وداخليا مع تأكيدها على حماية المدنيين.

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