بسبب قفل صمام الخط بحقل الوفاء من مجموعة مسلحة .. توقف محطة أوباري الغازية عن الخدمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توقف محطة أوباري الغازية عن الخدمة في أي لحظة، بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الموازية في طرابلس تعليق إمدادات النفط الخام إلى المحطة، بسبب وقف إنتاج حقل الشرارة النفطي.

العامة للكهرباء أوضحت أنه تم إيقاف خط نقل وقود النفط الخام من حقل الشرارة إلى الزاوية نتيجة لقيام مجموعة غير معروفة بقفل صمام الخط بحقل الوفاء ترتب عن ذلك توقف ضخ النفط الخام المغذي لمحطة أوباري الغازية .

وقالت الشركة أن قفل صمام الخط بحقل الوفاء سيؤدي إلى توقف الوحدة الرابعة بالمحطة فور نفاذ المخزون بناءً على معلومات واردة بمراسلة موجهة إلى إدارة الشركة العامة للكهرباء من شركة “أكاكوس” التي تدير حقل الشرارة، وكذلك من خلال الإحاطة الواردة إلينا من المؤسسة الوطنية للنفط .

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