‫اتفق الممثل الخاص غسان سلامة اليوم في تونس بالقائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جاشوا هاريس على ضرورة حماية المدنيين والمنشاءات الاقتصادية والمدنية في ليبيا.

كما أكد الجانبان خلال لقاء جمعهما اليوم السبت على أهمية العودة إلى المسار السياسي في أسرع وقت ممكن، متطرقين إلى مناقشة الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية.

