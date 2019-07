المتوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم السبت عن اندلاع حريق بالسفارة الأمريكية بطريق المطار.

وأكد الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن فرق الاطفاء توجهت للمكان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

