المتوسط

ناقش وزير التعليم بالحكومة المؤقتة “فوزي بومريز” سير العملية التعليمية ببلدية ترهونة مع مسؤولي التعليم العالي والعام بالبلدية إضافة إلى عميد البلدية.

كما بحث بومريز خلال زيارة قام بها اليوم إلى المدينة، استلام مكتب امتحانات ترهونة لأوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي والتي تم تجهيزها من قبل إدارة الامتحانات بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

ورافق الوزير وفد وزاري خلال زيارته التي تأتي قُبيل انطلاق امتحانات الشهادات العامة بالبلدية والتي ستبدأ من يوم غدٍ الأحد لكل طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية ترهونة.

The post وزير التعليم بالمؤقتة يزور ترهونة ويطلع على أوضاع سير العملية التعليمية بها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية