التقى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مع سفير المملكة المتحدة، مارتن رينولدز.

وبحث الطرفان الوضع الدولي، وكيفية تخفيف الانقسام حول ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة سبل العودة إلى العملية السياسية في أسرع وقت ممكن.

