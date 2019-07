أعلن أعضاء اللجنة الاستشارية للعلاج بالخارج، استقالة جماعية، احتجاجا على ما وصفوه بالمعاناة التي يلاقيها المرضى الليبييون الموفدون للعلاج في ألمانيا وتونس ومصر.

وقالت وزارة الصحة المفوضة، إن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس امتنع عن إحالة المخصصات المالية للمرضى، الأمر الذي اعتبرته تدخلا واضحا في اختصاصات الوزارة، وانعكاسا للفساد الإداري المترتب عن تجاوز الاختصاصات.

