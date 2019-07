البعثة الأممية تدعو أطراف النزاع لعدم استهداف المدنيين

دعت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أطراف النزاع في ليبيا لعدم استهداف المدنيين مع تصاعد احتمالات اشتداد المواجهة العسكرية بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، مؤكدة أنها تعمل لمنع ذلك التصعيد.

وذكر بيان للبعثة الأممية في ليبيا أنها “تبذل أقصى ما لديها بالتعاون مع الأطراف المحالية والدولية لتجنب التصعيد العسكري وضمان حماية المجنيين من الاستهداف”، داعية “كافة الأطراف لاحترام بنود القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والمنشآت الصحية”.

