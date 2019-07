المتوسط

اعتبر عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن تجميد حسابهم في البنوك ليس مسؤولا أو مهنيا.

وقال في تصريحات إعلامية ” المحاكم ألغت الإنتخابات وليس هناك شروط لتقفل حسابات، لا يوجد حكم نهائي من المحكمة ضدنا بالتجميد ليس هناك إعلان من أي جهة تريد منا ديون بالتالي الإجراءات التي قامت بها الوزارة ليست الحد الأدنى من المسؤولية والمهنية لأن هذه الأموال غايتها تسيير الأعمال والخدمات اليومية للمجلس البلدي والمستفيد منها ناس بسطاء قاموا بأعمال مقابل أجور”.

وأضاف أنه في حال إتخذت الوزارة هذه الإجراءات بناء على أسباب ضمنية أو مجاملات ستقوم البلدية بإحالة الإجراء إلى القضاء الإداري للفصل فيه لأن موظفي البلدية يعملون منذ ما يقارب الشهرين ونصف دون مرتبات وإحتياجات يومية مما شلّ حركتها بالكامل.

ولفت إلى أن قرار إيقاف حسابات البلدية الذي تم إتخاذه من قبل المجلس الرئاسي هدفه ابتزازهم والتأثير في موقفهم، مبيناً أن حقهم سيأخذونه في أي وقت عن طريق القانون والجهات المسؤولة.

وشدد الخيالي على وقوفهم مع الجيش والشرطة وبناء وإستقرار الدولة ومع أي شخص يريد ذلك، منوهاً إلى أن الضغوطات التي تتعرض لها بلدية سبها لكي تتجه نحو اتجاه معين لا يمكن أن تؤثر على إتجاههم ووقوفهم مع الجيش.

The post الخيالي: قرار تجميد حساباتهم في البنوك ليس مهنيا أو مسؤولا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية