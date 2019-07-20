الحاسي: ننتظر الأوامر لاقتحام العاصمة

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي، إن قوات الجيش الوطني المتمركزة في ضواحي طرابلس تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها وفقاً للخطة العسكرية الموضوعة.

وأوضح الحاسي لصحيفة “البيان” الإماراتية، أن قوات الجيش الوطني أكملت استعداداتها في انتظار أوامر القائد العام المشير خليفة حفتر بإطلاق الموجة الثانية من عملية “طوفان الكرامة” واقتحام طرابلس من أجل تحريرها، مشيراً إلى أن التعزيزات وصلت إلى مواقعها المعلومة.

وأكد اللواء الحاسي أن الجيش لن يتراجع عن أهدافه التي أعلنها منذ انطلاق المرحلة الأولى من العمليات العسكرية مطلع شهر أبريل الماضي.

ويأتي حديث الحاسي يأتي في الوقت الذي تواصلت فيه الاشتباكات العنيفة جنوب طرابلس، حيث شهدت محاور القتال في عين زارة ووادي الربيع مواجهات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في ظل تقدم ملحوظ للجيش الوطني.

وكشفت تصريحات لضباط كبار من الجيش الوطني الأسبوع الماضي عن انتظار كافة القيادات والوحدات العسكرية في محاور معركة طرابلس لانطلاق المرحلة الثانية من العمليات، واجتمعت كل التصريحات على أن المرحلة ستكون “حاسمة” في عمليات “تحرير العاصمة”.

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