المتوسط

أعلنت منظمة الرقيب لحماية المستهلك أن المركز الوطني للصحة الحيوانية تمكن من السيطرة على مرض الحمى القلاعية.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك، أن مسؤولين في المركز صرحوا للمنظمة بأنه “تمت السيطرة على مرض الحمى القلاعية نوعا ما”

