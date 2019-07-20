عاجل .. جهاز النهر الصناعي يؤكد بدء تدفق المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها

طرابلس 20 يوليو 2019 (وال) – أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي عن بدء تدفق المياه مساء اليوم السبت إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها .

وكانت إدارة الجهاز قد أعلنت أمس الجمعة، صعوبة توقع موعد وصول المياه التدريجي حالياً إلي مدينة طرابلس وباقي المدن بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات أنابيب نقل مياه منظومة الحساونه سهل الجفاره.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفاقد من المياه بالمسار الشرقي بسبب هذه التوصيلات غير الشرعيه يصل إلى (250,000) متر مكعب يومياً في حين متوسط استهلاك مدينة طرابلس (400,000) متر مكعب يومياً وباقي المدن عبر هذا المسار (200,000) متر مكعب يومياً.

وناشد الجهاز كافة المجالس البلدية والجهات الشرطية والأمنية، بسرعة التحرك ومتابعة المخالفين بالمسار الشرقي من أجل وصول المياه إلى مستحقيها .

وأكد الجهاز استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة، مشيرًا إلى أن عمليات التشغيل تسير بشكل جيد. (وال – طرابلس) ع ع

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