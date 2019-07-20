صور | وزير تعليم المؤقتة يزور ترهونة للوقوف على سير الإمتحانات

ليبيا – زار اليوم السبت ، وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة “فوزي عبدالرحيم بومريز مدينة ترهونة بالمنطقة الغربية يرافقه وفد وزاري خلال زيارته التي تأتي قُبيل إنطلاق امتحانات الشهادات العامة بالبلدية والتي ستبدأ من يوم غدٍ الأحد لكل طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمراقبة التربية والتعليم .

وشمل الوفد الوزاري الذي رافق الوزير كلاً من مديرو إدارات الامتحانات والتفتيش التربوي والإعلام والتواصل والمناهج وعدد من مسؤولي وزارة التعليم ، وفقاً لبيان صادر عن المجلس البلدي ترهونة .

وقال المجلس أن هذه الزيارة تأتي وقوفاً على سير العملية التعليمية ببلدية ترهونة والتي ناقش الوزير وضعها مع مسؤولو التعليم العالي والعام بالبلدية إضافة إلى عميد البلدية ، وكذلك لمتابعة استلام مكتب امتحانات ترهونة لأوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي والتي تم تجهيزها من قبل إدارة الامتحانات بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

و قد حضر هذه الزيارة كلا من الوافي ابراهيم مراقب شؤون التربية والتعليم ترهونة ، صالح ابوزيد مسؤول العلاقات بمراقبة التعليم ترهونة ، د. عبدالفتاح المالطي رئيس جامعة الزيتونة ، م. ميلود اليوسفي الكاتب العام لجامعة الزيتونة

فوزي ابورفيفة مدير مستشفي ترهونة التعليمي .

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