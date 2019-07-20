“بنات السلطانة”.. جدل لا يتوقف

تناقل عدة نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا نبأ يؤكد أن النائب العام أصدر تعليمات بسحب الجنسية الليبية وإلغاء الأرقام الوطنية من الأحوال المدنية للشقيقتين التوأمين المعروفتين باسم “بنات السلطانة”.

وأوضحت الأنباء المتداولة أن إجراءات النائب العام تشمل سحب الجنسية الليبية من والدة الفتاتين وشقيقهما، وأن التهمة الموجهة لهم “تشوية سمعة الليبيين والليبيات والمساس بالوطن”، فيما لم يصدر حتى وقت كتابة هذا التقرير أي بيان رسمي أو تصريح من مكتب النائب العام.

يشار إلى أن التوأم “بنات السلطانة” تقومان ببث مقاطع فيديو توصف بـ”العفوية” في وسائل التواصل الاجتماعي، وتلاقي الفيديوهات رواجا بين المستخدمين، إضافة إلى تعرضهما لانتقادات لاذعة من بعض الحسابات.

ودعا بعض مستخدمي وسائل التواصل إلى ترك “بنات السلطانة” وشأنهما، والالتفات لمشاكل ليبيا الكبيرة مثل القتل والخطف والتفجيرات..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية