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“بنات السلطانة”.. جدل لا يتوقف

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تناقل عدة نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا نبأ يؤكد أن النائب العام أصدر تعليمات بسحب الجنسية الليبية وإلغاء الأرقام الوطنية من الأحوال المدنية للشقيقتين التوأمين المعروفتين باسم “بنات السلطانة”.

وأوضحت الأنباء المتداولة أن إجراءات النائب العام تشمل سحب الجنسية الليبية من والدة الفتاتين وشقيقهما، وأن التهمة الموجهة لهم “تشوية سمعة الليبيين والليبيات والمساس بالوطن”، فيما لم يصدر حتى وقت كتابة هذا التقرير أي بيان رسمي أو تصريح من مكتب النائب العام.

يشار إلى أن التوأم “بنات السلطانة” تقومان ببث مقاطع فيديو توصف بـ”العفوية” في وسائل التواصل الاجتماعي، وتلاقي الفيديوهات رواجا بين المستخدمين، إضافة إلى تعرضهما لانتقادات لاذعة من بعض الحسابات.

ودعا بعض مستخدمي وسائل التواصل إلى ترك “بنات السلطانة” وشأنهما، والالتفات لمشاكل ليبيا الكبيرة مثل القتل والخطف والتفجيرات..

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بنات السلطانة امينة زوجة اردوغان وراعية الدعارة بكل انواعها ويخضع لها زوجها حنفى سى السئ وعين زوج ابنتها وزيرا للمالية لتصبح اموال تركيا فى يد امينة وشنطة يدها ثمنها 50 الف دولار فقط مرتب زوجها فى 6 شهور ولكنها شاطرة تعمل بعض الظهر فى بيت من بيوت الدعارة لتكسب من عرق …وزوجها ديوث الاسطى اردوغان

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