معالي وزير التعليم بالحكومة المؤقتة يزور مدينة ترهونة بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة

ترهونة 20 يوليو 2019 (وال) – زار اليوم السبت معالي وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “فوزي عبدالرحيم بومريز” مدينة ترهونة بالمنطقة الغربية، وذلك بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية تزامناً مع انطلاق عمليات تحرير العاصمة طرابلس.

هذا ورافق معالي الوزير وفد وزاري خلال زيارته التي تأتي قُبيل انطلاق امتحانات الشهادات العامة بالبلدية والتي ستبدأ من يوم غدٍ الأحد لكل طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية ترهونة.

وشمل الوفد الوزاري الذي رافق الوزير كلاً من مديرو إدارات الامتحانات والتفتيش التربوي والإعلام والتواصل والمناهج وعدد من مسؤولي وزارة التعليم.

حيث أتت هذه الزيارة وقوفاً على سير العملية التعليمية ببلدية ترهونة، والتي ناقش الوزير وضعها مع مسؤولوا التعليم العالي والعام بالبلدية إضافة إلى عميد البلدية، وكذلك لمتابعة استلام مكتب امتحانات ترهونة لأوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي والتي تم تجهيزها من قبل إدارة الامتحانات بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

يشار إلى أن هذه الزيارة ستعقبها عدة زيارات لمناطق أخرى بالمنطقة الغربية، وذلك لتواصل الوزارة معها ودعم العملية التعليمية فيها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة. (وال – ترهونة ) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال