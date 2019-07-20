الرقابة على الأغذية والأدوية ينفي الاتهامات الموجهة لرئيسه

نفى المكتب الإعلامي التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ما صدر عن مديرية أمن طرابلس من اتهام المدير العام محمد عمر المشاي بالاستيلاء على سيارات تابعة للمركز وتملكها.

المكتب الإعلامي وعلى صفحته الرسمية نشر مستندات تدل على ملكية المركز للسيارات المدرجة في البيان الأمني، مشيرا إلى أنه كان على المركز الأمني أبو سليم بمديرية أمن طرابلس اتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع القضايا الواقعة داخل نطاق المديرية، وعدم الانجرار وراء رغبات أشخاص فيها بحسب قوله، كما أكد عدم صدور أي كتاب بالقبض أو التحقيق مع مدير المركز.

يذكر أن مديرية أمن طرابلس قالت في وقت سابق إن رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر المشاي قد تم القبض عليه بتهمة تملك سيارت تابعة للمركز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا