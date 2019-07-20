وزير تعليم المؤقتة يزور مدينة ترهونة للوقوف على سير العملية التعليمية

زار وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز اليوم مدينة ترهونة، برفقة وفد شمل مديري إدارات كل من الامتحانات والتفتيش التربوي والإعلام والتواصل والمناهج، وعددا من مسؤولي وزارة التعليم، وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية بالمدينة.

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة فإن الزيارة تأتي قبيل انطلاق امتحانات الشهادات العامة بالمدينة، والتي ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد، لكل طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية ترهونة.

وناقش الوزير خلال الزيارة مع مسؤولي التعليم وضع العملية التعليمية ببلدية ترهونة، كما تابع استلام مكتب امتحانات ترهونة لأوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، والتي تم تجهيزها من قبل إدارة الامتحانات بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

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