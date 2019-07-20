وزير زراعة المؤقتة يبحث آلية تسهيل وصول مادة الأعلاف للمربين بسعر جيد

التقى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة حسن الزيداني في مقر وزارة الزراعة بشحات وزير الصناعة السنوسي صالح، وأعضاء اللجنة الإدارية لشركة المطاحن الوطنية بنغازي، وإدارة الإنتاج الحيواني.

اللقاء بحث آلية تدارس الكيفية التي سيتم بها تسهيل وصول مادة الأعلاف للمربين بسعر جيد بالتعاون بين الوزارتين، وكذلك حل الديون السابقة ما بين وزارة الزراعة وشركة المطاحن.

وتم الاتفاق على تسوية ديون الشركة لدى وزارة الزراعة بشكل سريع، وتوفير الأعلاف للمربين خلال الفترة القادمة، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج متكامل لتفادي أزمة الأعلاف في الجبل الأخضر والجنوب الليبي، وتوفير المخصصات المالية للشركة، ما سيؤدي إلى وصول الأعلاف بسعر جيد للمربين.

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