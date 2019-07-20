جهاز النهر يعلن بدء تدفق المياه إلى طرابلس والمناطق المجاورة لها

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم بدء تدفق المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وكان الجهاز قد أشار أمس إلى استمرار عمليات التشغيل بخطوط المياه بشكل جيد، مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق، وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة.

واستبعد الجهاز يوم أمس إمكانية توقع موعد لوصول المياه التدريجي إلى مدينة طرابلس وباقي المدن، بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات أنابيب نقل مياه منظومة الحساونه سهل الجفارة.

وناشد الجهاز كافة المجالس البلدية والجهات الشرطية والأمنية سرعة التحرك، ومتابعة المخالفين بالمسار الشرقي من أجل وصول المياه إلى مستحقيها.

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