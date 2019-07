نــــظم مصرف ليبيا المركزي بالتعاون لقاء عمل بعنوان “تحديات العمل بالنــــظام المصرفي المـزدوج”، اليوم السبت بقاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد .

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، إنه يرى بداية بناء الدولة على أسس جديدة تعتمد التنمية والاستقرار، بعد نهاية المليشيات المسيطرة على ثروات البلاد التي سيطرت عليها مدة ثمان سنوات متتالية.

The post مصرف ليبيا ينظم ندوة بعنوان «تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية