التقت رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أمس الجمعة، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دو هيلين، استعرض خلالها سلامة خلاصة جولته الخارجية الأخيرة.

من جهتها أبدت السفيرة دو هيلين دعم بلادها للجهود الساعية إلى تقريب وجهات النظر خارجيا وداخليا؛ حيث أكد الطرفان على أولوية حماية المدنيين.

