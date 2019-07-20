الخرطوش : الكورنيت وسلاح الجو يلحقان خسائر كبيرة بمليشيات طرابلس

العنوان_طرابلس

كشف مسؤول المركز الإعلامي اللواء 73 مشاة المنذر الخطروش اليوم السبت أن سلاح الجو الليبي استهدف صباح اليوم عدد من الآليات والأفراد لتابعة لقوات الوفاق قرب كوبري السواني.

ولفت الخرطوش إلى أنه بحسب تقرير سرية الاستطلاع باللواء 73 مشاة فإن جثث عدة تابعة لعناصر قوات الوفاق خلفها القصف الذي استهدف تمركزات قوات الوفاق.

وأفاد مسؤول المركز الإعلامي أنه تم استهداف مباشر بـ”الكورنيت” لمرصد يقابل مفرق الرملة في طريق المطار كوبري السوانيتابع لقوات الوفاق من قبل سرية “م د” باللواء 73 مشاة.

وأوضح الخرطوش أن المرصد ، لافتا إلى أن مناوشات بالساعات الأولى صباح اليوم بمنطقة الأحياء البرية والأمور تعود للهدوء كما كانت.

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