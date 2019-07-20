“النهر الصناعي”: المياه تصل طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء السبت، بدء تدفق المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها، وكتب بصفحته في “فيسبوك”، “بدء دخول المياه تدريجيا لشبكة مياه مدينة طرابلس مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات تدفق المياه”.

وأشار الجهاز إلى أن عودة تدفق المياه جاءت بعد جهود العاملين في غرفة التحكم والمهندسين والفنيين بمواقع منظومة الحساونة سهل الجفارة، وتدخل أعيان وحكماء من الشويرف وبراك الشاطئ.

وأفاد الجهاز، الأربعاء الماضي، أن مجموعة اقتحمت محطة الكهرباء بحقول آبار المياه في موقع الحساونة، وأجبرت المشغلين على قطع التيار الكهربائي وإيقاف ضخ المياه.

وبيّن أن مجموعة مسلحة منعت تشغيل حقول الآبار وضخ المياه، على الرغم من عودة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب، وهو ما يطالبون به.

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