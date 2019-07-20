الأمين: اعتماد أكثر من 120 ملاكا وظيفيا

قال وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين، إنه تم اعتماد أكثر من 120 ملاكا وظيفيا خلال العامين الحالي الماضي.

وأكد الأمين في تصريح نشرته الوزارة، السبت، أن هناك لجانا متخصصة تعمل على وضع الحلول للملاكات الوظيفية المخالفة للقانون.

وأشار إلى أهمية إعداد الهياكل التنظيمية والتنظيمات الداخلية وإعداد الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية لتنظيم القطاعين العام والخاص.

وأوضح الأمين أن الوزارة تسعى إلى التنظيم السليم للوصول إلى مرحلة ملاك وظيفي لكل وحدة إدارية وفق حجم العمل ومعدلات الأداء المقررة لمنع الزيادة في الوظائف الشاغرة وهو ما يتطلب إعداد هيكل تنظيمي وتنظيم داخلي مدروس يعبر عن المهام المطلوبة لكل وحدة إدارية وفق قرار إنشائها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية