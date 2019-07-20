“المؤقتة” تُكلف فتحية العريبي بإدارة “بنغازي الطبي”

أصدرت الحكومة المؤقتة، قراراً بتكليف الدكتورة فتحية العريبي مديراً عاماً لمركز بنغازي الطبي، وفق ما أفادت إدارة الإعلام بوزارة الصحة في “المؤقتة”.

ودعا القرار الذي حمل الرقم 483 لسنة 2019، إلى ضرورة العمل به من بتاريخ صدوره وتنفيذه من الجهات المعنية، مع إلغاء كل حكم يخالفه، ونشره في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قرر الشهر الماضي تكليف الدكتورة فتحية العريبي بمهام مدير مساعد مركز بنغازي الطبي.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، زار في شهر مارس الماضي، مركز بنغازي الطبي ووقف على المشاكل التي يعاني منها.

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