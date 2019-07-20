اللواء عبد السلام الحاسي :الاستعدادات تمت وكل قواتنا مستعدة لتنفيذ أمر الإقتحام

العنوان_طرابلس

أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي أن القوات المسلحة تمضي بثبات نحو أهدافها وفقاً للخطة وهي في انتظار أوامر القائد العام بإطلاق الموجة الثانية من عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس.

الحاسي أشار في تصريح لصحيفة “البيان” إلى أن التعزيزات وصلت إلى مواقعها المعلومة والاستعدادات تمت على خير وجه والخطة وضعت لكن إشارة البدء لم تعلن بعد.

وأوضح أن القوات المسلحة مستعدة بكل قوتها لتنفيذ أمر الاقتحام ، مشدداً أنه لا تراجع عن الأهداف المعلنة منذ إطلاق الموجة الأولى من طوفان الكرامة في الرابع من أبريل الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية