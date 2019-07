أعلنت غرفة عمليات صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، تخفيض ساعات حظر التجوال، لتكون من الساعة الثانية صباحا وحتى الرابعة فجرا.

وقالت الغرفة في بيان لها، إنه وبناء على تقارير تفيد بتحسن الوضع الأمني، فقد تقرر تخفيض ساعات حظر التجوال إلى ساعاتين، ابتداء من اليوم، مستثنية من هذا الإعلان الصيدليات والمستشفيات والعابرين للطريق من المناطق الأخرى.

