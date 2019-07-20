“ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ” ترد على “أمن طرابلس” بشأن المشاي

نشر ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلأﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍلأﺩﻭﻳﺔ، ردا على اتهام مديرية أمن طرابلس لمدير المركز محمد عمر المشاي، بالاستيلاء على مجموعة من السيارات التي تخص المركز.

وقالت مديرية الأمن إنها أوقفت المشاي بناء على تعليمات مكتب النائب العام بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضده من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية بالمركز.

ونشر ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلأﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍلأﺩﻭﻳﺔ بصفحته في “فيسبوك”، مستندات وكتيبات تسجيل قال إنها تؤكد أن ملكية السيارات تعود للمركز، كما نشر فيديو يظهر السيارات داخل مركز الرقابة قبل أن تم احتجازها.

وأشار المركز إلى أنه قام بالتواصل مع قسم ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎم الذي أفاد ﺑﺄﻧﻪ ﻻ يوﺟﺩ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.

واتهم المركز، جهات لم يحددها، بشن “ﺤﺮﺏ ﺷﺪﻳﺪﺓ” عليه ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻀﺒﻂ ﻛﺒﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

وكانت مديرية أمن طرابلس قالت في بيان السبت، إنها التحقيقات مع المشاي بيّنت صحة الشكوى المقدمة ضده.

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