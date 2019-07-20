“مستشفى العيون” في طرابلس يتسلّم 80 سريرا

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إن مستشفى العيون بطرابلس تسلّم، السبت، 80 سريرا لقسم الإيواء الجديد بعد صيانة مبنى المستشفى القديم الذي توقفت أعمال صيانته قبل أكثر من 18 عاما.

وأضافت الوزارة أن مبنى الإيواء الجديد شهد أعمال صيانة جذرية وتجهيزًا كاملًا وهو يتكون من 5 طوابق كما تبلغ سعته السريرية 80 سريرًا، كما شملت الصيانة مطبخ المبنى الرئيسي وشبكات الصرف الصحي.

وأشارت الوزارة أنها كانت قد دعمت المستشفى على مدى العامين الماضي والجاري باحتياجاته من أدوية علاج “الماء الأزرق” والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات الطبية.

ولفتت إلى تجهيز المستشفى بشحنات من المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات الطبية، وبأجهزة حديثة ومتطورة شملت جهاز ميكروسكوب جراحيا خاصا بالجراحات الكبرى للعيون وإجراء عمليات الماء الأزرق والأبيض والحول، وجهاز تخطيط مجال الرؤية، وجهاز تخدير وجهاز شفط الماء الأبيض وجراحة الشبكية سويسري الصنع .

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