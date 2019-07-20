صالح يلتقي القائمين على جامعة عمر المختار

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عميد جامعة عمر المختار عبد المطلوب أحمد بوفروة ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع درنة جبريل الديباني ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع القبة مفتاح الهصك وعميد كلية الآداب والعلوم القبة خالد الصالحين ونقيب عام الجامعات الليبية والمعاهد العليا بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة رمضان عبد الكريم.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن عميد جامعة عمر المختار أطلع رئيس مجلس النواب على أعمال استكمال المشاريع وإجراء الصيانة لعدد من المقرات بالجامعة وفروعها في القبة، درنة منها صيانة فرع الجامعة بدرنة كما تحدث عن عدد من الموضوعات الإدارية والمالية المتعلقة بصرف المستحقات المالية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد عميد جامعة عمر المختار أنه لم تخصص للجامعة ميزانية منذ عام 2013م وبالرغم من ذلك استمرت العملية التعليمية دون توقف كما اوضح بأن الجامعة استضافت طلاب نازحين من مختلف المدن نتيجة الحرب التي خاضتها القوات المسلحة الليبية في طرابلس وذلك لاستكمال الدراسة ووفرت لهم الإمكانيات اللازمة.

وتحدث نقيب عام الجامعات الليبية والمعاهد العليا عن عدد من الأمور المتعلقة بالمستحقات لعدد من الجامعات الليبية التابعة لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة مؤكدا ضرورة الانتهاء من صرف هذه المستحقات.

من جانبه أكد صالح بأن جامعة عمر المختار من أهم المؤسسات التعليمية وقامت باستقبال الطلاب النازحين والمحافظة على سير العملية التعليمية مؤكدا ضرورة حلحلة جميع المشاكل المتعلقة بالجامعة حفاظا على سير العملية التعليمية.

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