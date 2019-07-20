«أكاكوس» تخطر «الكهرباء» بتعليق إمدادات النفط إلى محطة أوباري

أبلغت شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية الشركة العامة للكهرباء أنها ستضطر إلى تعليق إمدادات النفط الخام إلى محطة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية،

وأوضحت الشركة في بيان اليوم السبت، أن تعليق الإمدادات جاء نتيجة توقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خط الأنابيب.

وقالت «أكاكوس» التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، إن المهندسين وموظفي الأمن في كل من الشركة والمؤسسة يعملون على استئناف الإنتاج، وذلك بهدف استئناف عمليات الإمداد في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة إلى « إقفال خط نقل النفط الخام الرئيسي 30 بوصة الرابط بين حقل الشرارة وحظيرة خزانات الزاوية عن طريق إقفال أحد صمامات الخط مساء أمس الجمعة (11:37م)، من قبل مجموعة لم تعرف هويتها بعد وترتب على ذلك إيقاف جميع عمليات التشغيل بحقل الشرارة»

وأضافت في بيانها أن عملية استمرار الضخ من حقل «ب» إلى محطة كهرباء أوباري يستلزم تحويل كميات من الخام على خزان التخزين الموجود في«المحطة أ»، والذي حاليًا ممتلئ كليًا، وله ارتباط بشكل مباشر بصمام تحكم آلي على الخط الواصل إلى خزان التخزين، الذي مهمته تأمين خط النقل لمحطة أوباري، والمحافظة على الضغط بخط النقل مع خزان التحزين بـ«المحطة أ».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

