بلدية سرت تتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

قام عضو المجلس البلدى سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم صالح علي عيادة رفقة مراقب شؤون التعليم بسرت مفتاح علي عبد الكافي بمتابعة الترتيبات والاستعدادات النهائية لامتحانات اتمام مرحلة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي.

واوضح مسؤول الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل أن عدد لجان الامتحانات ببلدية سرت بلغ 10 لجان يديرها مراقبيين وملاحظيين مشيرة إلى أن عدد الطلاب الممتحنين هذا العام لشهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي قرابة 2300 طالب وطالبة.

وشدد مراقب تعليم سرت على أن كافة الاجراءات قد اتخذت بنجاح

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