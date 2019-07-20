البعثة الأممية: نعمل مع كافة الأطراف لتجنب التصعيد العسكري في ليبيا

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تعمل ما في وسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري في البلاد، وحماية المدنيين من أي استهداف والاهتمام بمن أجبروا قسرًا على مغادرة منازلهم.

وأهابت البعثة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، بكل الأطراف احترام بنود القانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية، وتذكرهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه.

وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان فجر اليوم السبت، عن «قلقه حسب ما توفر له من معلومات وما أكدته تقارير أممية عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد»، داعيًا البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى «تحرك فعال لوقف هذا العدوان».

ولفت المجلس إلى أن «القوات المعتدية على العاصمة طرابلس تعد لهجوم يشمل ضربات جوية للمرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي».

وأكد المجلس الرئاسي على «جاهزية قوات حكومة الوفاق لصد وهزيمة أي عدوان جديد». ودعا المجتمع الدولي لـ«تحمّل مسؤولياته تجاه ماقد تنوي المليشيات المعتدية ارتكابه من تصعيد عسكري واستهداف للمدنيين ومايسببه من إراقة دماء الليبيين وتدمير البنية التحتية المدنية وإطالة أمد الحرب ومعاناة المواطنين».

وتشهد محاور القتال بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق جمودًا عسكريًا، وكانت المعارك اندلعت في الرابع من أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل 1048 شخصًا، بينهم 106 مدنيين وإصابة 5558 شخصًا، حسب إحصاءات أممية.

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