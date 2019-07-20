توزيع مساعدات على النازحين في أبوسليم

أعلنت بلدية أبو سليم الشروع في توزيع البطاقات والسلات الغذائية على النازحين من مناطق الاشتباكات.

وبينت بلدية ابوسليم عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى التواصل مع الأسر النازحة ويجري العمل على القائمة الأولى للنازحين ليتم بعد ذلك الوصول لكل المسجلين بمنظومة البلدية الخاصة بالنازحين وتسليمهم البطاقات وسلة غذائية وحفاظات وحليب للأطفال.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيين.

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