سلامة يتفق مع دبلوماسي أمريكي على هذه النقاط بشأن ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت في تونس القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جاشوا هاريس.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية في ليبيا، واتفق الطرفان على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية وأهمية العودة إلى المسار السياسي في أسرع وقت ممكن.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيين.

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