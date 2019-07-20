شركة الكهرباء تحذر من توقف الوحدة الرابعة بمحطة أوباري

حذرت الشركة العامة للكهرباء من توقف الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية نتيجة إيقاف حقل خط نقل وقود النفط الخام من حقل الشرارة إلى الزاوية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إنه تم إيقاف حقل خط نقل وقود النفط الخام من حقل الشرارة إلى الزاوية نتيجة ً لقيام مجموعة غير معروفة بقفل صمام الخط بحقل الوفاء ترتب عن ذلك توقف ضخ النفط الخام المغذي لمحطة أوباري الغازية الأمر الذي يؤدي إلى توقف الوحدة الرابعة بالمحطة فور نفاذ المخزون مبينة أن هذه التحذيرات جاءت بموجب معلومات واردة بمراسلة موجهة إلى إدارة الشركة العامة للكهرباء من شركة اكاكوس التي تدير حقل الشرارة، وكذلك من خلال الإحاطة الواردة للشركة من المؤسسة الوطنية للنفط .

من جانبها قامت شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بإعلام الشركة العامة للكهرباء أنه وكنتيجة لتوقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خط الأنابيب، ستضطر الشركة إلى تعليق إمدادات النفط الخام إلى محطة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضافت الشركة أن المهندسين وموظفو الأمن بكل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية يعملون على استئناف الإنتاج، وذلك بهدف استئناف عمليات الإمداد في أقرب وقت ممكن.

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