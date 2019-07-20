وزير تعليم المؤقتة يزور مدينة ترهونة ويتفقد سير العملية التعليمية بها

قام وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، اليوم السبت بزيارة إلى مدينة ترهونة، للوقوف على الاستعداد لامتحانات الشهادات العامة.

وبينت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزيارة تأتي بعد سيطرة القوات المسلحة على المدينة، وقبيل بدء امتحانات الشهادات العامة، التي تنطلق يوم غدا الأحد، وللوقوف على سر العملية التعليمية بالمنطقة.

وشمل الوفد الوزاري الذي زار مدينة ترهونة، مدراء إدارات الامتحانات والتفتيش التربوي والإعلام والتواصل والمناهج وعدد من مسؤولي وزارة التعليم، وتم خلالها التباحث مع مسؤولي التعليم العالي والعام بالبلدية إضافة إلى عميد البلدية.

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