جهاز الرقابة على الأغذية يعلن تعليق عمله بعد خطف موظف آخر في طرابلس

ليبيا – أعلن جهاز الرقابة على الاغذية والأدوية عن تلقي عدد من موظفيه تهديدات بالقتل وبالقبض والخطف من قبل مجهولين ، بعد خطف الموظف على الصيد منصور الورفلي وإقتياده لجهة غير معلومة وتردد بعض المسلحين على الإدارة العامة و تواجد سيارات معتمة تتجول في محيط مبنى أدارة المركز .

جهاز الرقابة على الاغذية والأدوية أعلن أيضاً في بيا له تعليق العمل بالادارة العامة بمركز الرقابة علي الأغذية والأدوية وقفله حماية للموظفين والمركز.

كما حمل الجهاز المجلس الرئاسي داخلية الوفاق برئاسة فتحي باشاغا المسؤولية التامة ، مطالبين اياهم بضرورة التدخل لحماية هذا المرفق الهام.

وكشف الجهاز عن وجود شحنات من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وكذلك أدوية منتهية الصلاحية موقوفة في الموانئ على وشك دخولها للبلاد ، مبيناً بأن هذه الشحنات قد تكون سبب حملة الاعتقالات والتهديدات التي طالت الموظفين.

ودعا جهاز الرقابة على الاغذية والأدوية في ختام بيانه الشعب اللليبي للوقوف صفا واحدا لحماية أمنهم الغذائي والدوائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية