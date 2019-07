تابع عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم صالح علي عيادة اليوم السبت مع مراقب شؤون التعليم بسرت مفتاح علي عبد الكافي الترتيبات والاستعدادات النهائية لمثول لطلاب إلى لجان الامتحانات لأداء امتحانات اتمام مرحلة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالي.

وأوضح مسؤول الإعلام ببلدية سرت أن عدد لجان الامتحانات ببلدية سرت 10 لجان يديرها مراقبيين وملاحظيين، وان عدد الطلاب الممتحنيين هدا العام لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى قرابة 2300 طالب وطالبة.

The post بلدي سرت يبحث استعدادات امتحانات الشهادة الإعداداية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية