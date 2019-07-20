اخبار ليبيا الان

فيديو | صوان يحل لغز صاحب فكرة عمل حكومة السراج دون نيل الثقة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، أنه عرض على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رؤيته منذ دخول المجلس للعاصمة طرابلس والتي تقوم على أخذ الأمور بقوة، والبدء بتشكيل حكومة من ذوي القدرة والكفاءة، وتقديم الخدمات  والعمل على ترتيب وتسمية قادة للمناطق العسكرية، وتفعيل كافة المؤسسات الأمنية الأخرى .

وأضاف صوان بأنه طلب من السراج عدم انتظار البرلمان ولا إنتظار إجماع الليبيين على حكومته وإقامة النموذج الصحيح في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق، وهي الغرب والوسط والجنوب، وأن الجزء الشرقي سوف يلتحق بمجرد قيام النموذج الصحيح، وتحقق الاستقرار، وتوفر الخدمات في مناطق حكومة الوفاق ، وذلك على حد قوله .

وفي تناقض واضح مع الشعارات المزعومة التي يرفعها صوان وحزبه وجماعته في العلن عن تمسكهم ببنود الإتفاق السياسي وبالتداول الصحيح على السلطة بطريقة ديمقراطية شرعية لها قواعدها المعروفة ، كشف صوان بأنه هو من طالب السراج بأن يعمل بدون أن تنال حكومته الثقة وفق الإتفاق السياسي وبأن تعمل على طريقة التفويض التي تعتبر بدعة جديدة في النظم السياسية بأن تفوض حكومة نفسها بخلاف الإتفاق الذي صنعها ليحل بذلك اللغز الذي لطالما كان يدور بين الليبيين عن صاحب فكرة تفويض الحكومة بشكل غير قانوني مخالف لكل نصوص القانون ما جعلها حكومة ذات اعتراف دولي فقط تواجه أحكام المحاكم في الداخل بانعدام صفتها .

وأشار صوان في لقاء صحفي على شبكة الرائد التابعة لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن أصواتا أخرى كانت تدفع باتجاه مختلف، يقوم على الانتظار حتى تُحل الأزمة السياسية، وتجتمع كل الأطراف تحت حكومة الوفاق، ويفي البرلمان باستحقاقاته، وتتوحد المؤسسات السيادية كالجيش والمصرف المركزي وغيرها .

ونوه إلى أن هذه الأصوات كان تعلل بأن الانطلاق بجدية قبل ذلك يزيد من الشرخ والانقسام، وأنه يجب على حكومة الوفاق أن تنتظر حتى تتمكن من احتضان الجميع، ثم تنطلق بالجميع، وأن يقتصر دور حكومة الوفاق على بعض المهام الضرورية التي لابد منها كالتمثيل الدبلوماسي وغيره .

ورأى صوان أن المرونة مطلوبة، ولكن ليست على حساب التعجيل ببناء المؤسسات وتفعيل الحكومة والجدية وفرض سيادة الدولة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والبناء كان يريد السير في خطين موازيين، راجيا “أن يكون السراج قد أدرك الآن ذلك”، وهو ما تدل عليه ردة فعله القوية من عدوان حفتر ومشروع عسكرة الدولة، وتمسكه بخيار الدولة المدنية، وهذا ما يدعونا جميعا إلى الإشادة به ودعمه ، وذلك على حد زعمه .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • سود الله وجوهكم لاتستحون انقلبتم على صناديق الانتخابات وادخلتم البلاد فى حروب ولازلتم تتكلمون عن الديمقراطية والدولة المدنية مكانم فى السجون او تسيحون فى الارض مثل الكلاب الضاله كما كان يسميكم القدافى

    رد

  • صوان حيوان دم شباب مصراطة فى رقبته .الاخوان اغبياء فى كل مكان وافكارهم تؤدى الى التهلكة ومن قبل فعل مرشدهم العام فى مصر ذلك حيث كان يرفع شعار مشاركة لا مغالبة ولكن فجأة حصلوا على ضوء اخضر امريكى بالترشح للرئاسة فرشحوا نائب المرشد خيرت الشاطر بعد ان دعوا لاجتماع لمكتب الارشاد يوم الاربعاء حيث كان هناك عدد من مكتب الارشاد خارج مصر ومن رافضى الفكرة فعجلوا الاجتماع قبل ان يعودوا وحصلوا على الموافقة باغلبية صوتين فقط وكانت سببا فى نهايتهم وساعدهم قيادات فى المجلس العسكرى فى ترشيح الاستبن محمد مرسى بدلا من خيرت الشاطر واستبعدوا مرشحين اقوى من مرسى لاسباب واهية حازم ابوااسماعيل الداعية المتشدد قال ايه امه كانت امريكية قبل ما تموت مع انه ابوه صلاح ابواسماعيل كان عضو مجلس شعب وزوجة نبارك والسادات من اصول انجليزية واللواء عمر سليمان بحجة نقص 50 توكيل فى احد المحافظات المهم ان المشير طنطاوى كان يتمنى نجاح مرسى ليسهل التخلص منه فيما بعد باستغلال غباوة الاخوان افضل من شفيق الذى سيطيح به وكان شفيق مدعوم من رئيس الاركان الفريق سامى عنان وبعد ان الغى الاهطل مرسى الاعلان الدستورى واوهموه ان القصير المكيراللواء عبدالفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية وقبله كان مديرمكتب المشير طنطاوى المهم اوهموه انه اخوانى وفى جبهته علامة الصلاة وان الجيش سيكون تحت السيطرة مما جعل رئيس الاركان يفكر فى الانقلاب على مرسى ولكن المشير رفض لان وقتها كانت نسبة كبيرة من الشعب مخدوعة فى الاخوان واى انقلاب سيحول مصر لبحور من الدم وانتظروا حتى يستخف بمن خرجوا ضده فى البداية بالعشرات ثم اصبحوا بالالاف وهم يرون اداء سيئ واخونة الدولة ومخالفة تعهده السابق بالتخلى عن بيعة المرشد كشرط لانتخابه فى الاعادة الا ان الحاكم الفعلى لمصر كان نائب المرشد خيرت الشاطر المستبعد من الترشح لحصوله على احكام قضائية بالحبس المهم ان الملايين خرجوا للمطالبة باسقاط حكم المرشد فطلب السيسى وزير الدفاع اجراء استفتاء ونحترم راى الشعب وطبعا الخوان يعرفون انه مرفوض شعبيا وانه لو الخداع وتزوير 3 مليون صوت لنجح شفيق وانكر الخوان نزول الملايين فما كان من القصير المكير الا ان استغل غباوتهم وطلب نزول الشعب لتفويضه بمحاربة الارهاب فى 26 يوليو وجاءت الصحافة العالمية لتشاهد الحدث من خلال طائرات عمودية ورصد موقع جوجلا الاعداد بالاقمار الصناعية 30 مليون مصرى نزلوا الى الشوارع فرضخ اوباما وارسل التهانى للرئيس المؤقت عدلى منصور وهو ما حدث فى انتخابات اسطنبول عندما انكر اردوغان النتيجة وكانت الاعادة اقوى بكثير وهو ما يحدث فى ليبيا حاليا من انكار الاخوان قدرات الجيش الليبى المدعوم من قوى عظمى واقليمية ويحتموا فى اردوغان الذى باع اتباعه من قبل فى حلب وهزموا فى مصر والسودان لانهم اغبياء يخربون بيوتهم بايديهم ما عدا الحرباء المتلون الغنوشى الذى لايزال يخدع التوانسة ولكن سنفضحه قبل الانتخابات

    رد