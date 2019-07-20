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تهديدات بـ”القتل والقبض” تصل موظفي “الرقابة”

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعليق العمل بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في طرابلس بعد تهديدات وصلت لموظفيه من مجموعة مسلحة

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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