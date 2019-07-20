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الاتحاد المغربي يؤكد حرصه على حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير، في العاصمة المغربية الرباط، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الدكتور الهادي البكوش، مبعوثاً من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وذكر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن الصغير بحث مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي آخر المستجدات السياسية والأوضاع في ليبيا، وسبل إنهاء الأزمة الليبية، ودور مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي.

وأكد الطيب البكوش حرص اتحاد المغرب العربي على وحدة التراب الليبي ودعمهم لإنهاء الأزمة في ليبيا .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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