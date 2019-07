“مستشفى العيون” يتسلّم 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد

تسلّم مستشفى العيون بطرابلس صباح اليوم 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد بعد صيانة وتحوير مبنى مستشفى العيون القديم الذي توقفت أعمال صيانته قبل أكثر من 18 عامًا.

وشهد مبنى الإيواء الجديد أعمال صيانة جذرية وتجهيزًا كاملًا وهو يتكون من 5 طوابق كما تبلغ سعته السريرية 80 سريرًا .

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد دعمت المستشفى على مدى العامين الماضي والجاري باحتياجاته من أدوية علاج الماء الأزرق والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات الطبية بعد إعلان وكيل عام وزارة الصحة السيد ” محمد هيثم عيسى” التوجه لاستعادة تشغيل المستشفيات العامة والتخصصية بكامل قدرتها الاستيعابية.

