التواتي.. مزارع يحوّل الصحراء إلى “جنة”

على بعد 900 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس يبدو محصول الفواكه هذا العام وفيرا في تراغن، بفضل مزرعة إبراهيم التواتي الذي لم يدخر جهدا في أن تكون مزرعته نموذجا يفتح المجال لكثيرين لتحويل صحراء الجنوب إلى جنة خضراء عبر زراعة أشجار لم تكن المنطقة تزدهر بها في السابق.

ونجح التواتي في زراعة أشجار العنب والزيتون والليمون والتفاح، حيث استحدث زراعتها بطريقة التقطير ليواكب بذلك أفضل الطرق لزراعة الأشجار المثمرة، ويقوم في مرحلة لاحقة بتسويقها داخل تراغن وصولا إلى الاكتفاء ذاتياً ودعم السوق المحلي بخيرات أرض الجنوب.

وظن كثيرون أن بعضا من هذه الأشجار قد لا تنجح زراعتها في الجنوب إلا أن المزارع الجنوبي الذي عاني من انقطاعات الكهرباء وغياب دعم الجهات المعنية وإمكانيات الترشيد، جعل من هذه الأسباب ورغم أضرارها بأشجاره وضعف إنتاجها، تحديا استطاع أن يتجاوزه بموسم أنتفع به الجنوب وأهله.

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